"У меня был шанс вернуться в сборную Португалии. Это была реальная, очень реальная возможность. Сейчас мы находимся на чемпионате Европы, с тренером, который проделал огромную работу, и с прекрасным поколением игроков. Я хочу, чтобы все прошло очень хорошо... Добиться успеха для этой команды – значит победить. Если Португалия выиграет Евро-2024, Мартинес останется её тренировать. Возглавлю ли я национальную команду? Возможно, когда-нибудь это произойдёт.

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Кто является фаворитом Евро? Думаю, Португалия - одна из трёх сильнейших команд. Португалия, Франция и Англия для меня – три потенциально сильнейшие команды. Могут ли случиться сюрпризы? Да, но учитывая сжатые сроки турнира, считаю, Португалия должна ехать на Евро за победой", – цитирует "особенного" Mais Futebol.

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