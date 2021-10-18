"Такой договоренности нет. Это зависит от обеих сторон. Если у Андрея будет желание, я с удовольствием предоставлю ему возможность завершить карьеру в родном клубе.

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С огромным уважением отношусь к тому, что он сделал для Динамо, и считаю его очень порядочным человеком", – сказал Суркис в комментарии ТаТоТаке.

Добавим, что в текущем сезоне Ярмоленко не может похвастаться стабильной игровой практикой в Вест Хэме, но прекрасно выступает за сборную Украины – 2 гола в 2 последних матчах. 4 года назад Динамо продало лидера в Боруссию Д за 25 млн евро.

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