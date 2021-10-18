"Такої домовленості немає. Це залежить від обох сторін. Якщо у Андрія буде бажання, я із задоволенням надам йому можливість завершити кар'єру в рідному клубі.

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З величезною повагою ставлюся до того, що він зробив для Динамо, і вважаю його дуже порядною людиною", – сказав Суркіс у коментарі ТаТоТаке.

Додамо, що у поточному сезоні Ярмоленко не може похизуватися стабільною ігровою практикою у Вест Хемі, але чудово виступає за збірну України – 2 голи у 2 останніх матчах. 4 роки тому Динамо продало лідера у Борусію Д за 25 млн євро.

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