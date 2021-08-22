Яна Суркис ответила на вопросы своих подписчиков в Instagram.

Младшая дочь президента Динамо Яна Суркис составила свой рейтинг лучших футболистов мира. Звездную компанию возглавил французский форвард Барселоны Антуан Гризманн. За ним расположился его соотечественник – нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе.

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Интересно, что тройку лидеров замыкает бывший динамовец, который сейчас защищает цвета английского Вест Хэма – Андрей Ярмоленко.

Топовая пятерка игроков от Яны Суркис выглядит следующим образом: Антуан Гризманн, Килиан Мбаппе, Андрей Ярмоленко, Лионель Месси и Эрлинг Холанд.

Напомним, Ярмоленко выступал за Динамо с 2006 по 2017 гг. и успел завоевать с киевлянами три чемпионства, два Кубка Украины и три Суперкубка страны.

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