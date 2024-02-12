Динамо – РФШ – 1:0 – видео гола и обзор матча
12 февраля 19:42 - Читати українською
Динамо обыграло латвийский РФШ в контрольном поединке. Смотрите видео гола и обзор матча на "Футбол 24".
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завершено
Контрольный матч
Динамо – РФШ – 1:0
Гол: Шапаренко, 69 (пен)
Динамо провело довольно серый матч против РФШ, фактически не создав ни одного момента у ворот соперника. Самым активным игроком киевлян на поле был Николай Шапаренко, который и забил единственный гол во встрече, реализовав пенальти.
Динамо выстрадало победу над РФШ, не создав ни одного момента – Шапаренко тащил всех на себе, травма Буяльского
Отметим, что это был седьмой матч Динамо на зимних сборах. Победа над РФШ стала третьей для киевлян – кроме этого были еще 3 поражения и одна ничья.
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