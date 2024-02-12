Контрольный матч

Динамо – РФШ – 1:0

Гол: Шапаренко, 69 (пен)

Динамо провело довольно серый матч против РФШ, фактически не создав ни одного момента у ворот соперника. Самым активным игроком киевлян на поле был Николай Шапаренко, который и забил единственный гол во встрече, реализовав пенальти.

Динамо выстрадало победу над РФШ, не создав ни одного момента – Шапаренко тащил всех на себе, травма Буяльского

Отметим, что это был седьмой матч Динамо на зимних сборах. Победа над РФШ стала третьей для киевлян – кроме этого были еще 3 поражения и одна ничья.