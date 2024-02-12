Динамо минимально переиграло РФШ (1:0) на сборах в Турции благодаря пенальти от Шапаренко. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Контрольный матч

Динамо – РФШ – 1:0

Гол: Шапаренко, 69 (пен)

Состав Динамо: Моргун (Бущан, 46) – Гусев (Караваев, 70), Дячук, Сирота (Михавко, 70), Дубинчак (Вивчаренко, 70) – Шепелев (Бражко, 70) – Бенито (Ванат, 70), Царенко (Буяльский, 70), Шапаренко (Кабаев, 70), Диалло (Волошин, 70) – Супряга (Пономаренко, 70).

РФШ – седьмой соперник Динамо на зимних сборах. Ранее команда потерпела три поражения (от Балкани, Легии и Левски), разгромила Пахтакор и Лиепаю и разошлась миром со Шкендией. В сегодняшнем матче Александр Шовковский испытал резервистов: Моргун в воротах, Гусев на фланге обороны, африканские фланги атаки, Супряга на острие.

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Прослеживалась генеральная идея киевлян – выходить из обороны через короткий пас от вратаря. К сожалению, этот состав недостаточно сыгран, чтобы реализовать такую задачу. Считанные разы удавалось протащить мяч от собственной штрафной до чужой. Все остальные попытки завершались либо потерями, либо выносами в никуда. Динамо не справлялось с прессингом латвийцев.

Шапаренко брал игру на себя и пытался обострять, однако у его партнеров был огромный процент брака. Авантюрные попытки Диалло приводили к потерям, Дубинчак и Царенко ошибались в простых передачах, а Супряга и Бенито выглядели чужими на поле. Со знаком плюс стоит выделить старательного Гусева, который и в обороне отрабатывал, и атаки поддерживал.

Стартовый состав Динамо за все время (70 минут) не создал ни одного голевого момента, но гол забил. Шапаренко реализовал пенальти. К 11-метровому привела комбинация Гусева и Царенко – Бенито до конца поборолся за мяч и упал после касания голкипера.

На последние 20 минут вышла основа, но вместо обострения атаки Динамо начало допускать моменты у собственных ворот. Бущану пришлось спасать после ударов в упор. Победу киевляне удержали, но худшая новость настигла Шовковского перед финальным свистком. Буяльский получил повреждение и не смог завершить спарринг, покинув поле на одной ноге.