Суркис признался, о чем говорил с Ахметовым после назначения Луческу в Динамо

"Я разговаривал с Ринатом Леонидовичем после назначения Луческу. Он мне сказал самые главные слова: "Он – профессионал. Если бы я хотел придумать для своей команды мотивацию, то это лучшая мотивация".

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У него была совершенно нормальная реакция. Он говорит: "Это твое решение. Ты – обладатель клуба, ты имеешь право единолично его принимать. Если ты будешь выигрывать, тебе будут аплодировать. Если ты будешь проигрывать, как было уже не раз, тебя будут ругать".

Ахметов же не отец Луческу. Он не должен его благословлять. Он должен сказать, нормально это или не нормально. То, что я услышал от него, если это было искренне: "Это будет интересно для нашего чемпионата, а для моей команды – новым вызовом". Когда ты выигрываешь в течение 4 лет золотые медали, нужно снова искать мотивацию, чтобы выиграть и в пятый раз подряд", – поделился Суркис в эфире телеканала 112.

Напомним, Луческу официально возглавил Динамо 23 июня, что стало настоящей информационной бомбой в украинском футболе.

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