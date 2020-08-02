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Суркіс зізнався, про що говорив з Ахметовим після призначення Луческу в Динамо

19:41 - Читать на русском
Суркіс зізнався, про що говорив з Ахметовим після призначення Луческу в Динамо
Суркіс та Ахметов / соцмережі

Президент Динамо Ігор Суркіс поділився деталями розмови з власником Шахтаря Рінатом Ахметовим.

"Я розмовляв з Рінатом Леонідовичем після призначення Луческу. Він мені сказав найголовніші слова: "Він – професіонал. Якби я хотів придумати для своєї команди мотивацію, то це найкраща мотивація".

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У нього була абсолютно нормальна реакція. Він каже: "Це твоє рішення. Ти – власник клубу, ти маєш право одноосібно його ухвалювати. Якщо ти будеш вигравати, тобі будуть аплодувати. Якщо ти будеш програвати, як було вже не один раз, тебе будуть лаяти".

Ахметов же не батько Луческу. Він не повинен його благословляти. Він має сказати, нормально це чи ні. Те, що я почув від нього, якщо це було щиро: "Це буде цікаво для нашого чемпіонату, а для моєї команди – новим викликом". Коли ти виграєш протягом 4 років золоті медалі, потрібно знову шукати мотивацію, щоб виграти і вп'яте", – поділився Суркіс в ефірі телеканалу 112.

Нагадаємо, Луческу офіційно очолив Динамо 23 червня, що стало справжньою інформаційною бомбою в українському футболі.

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Теги
Динамо Динамо Ігор Суркіс Мірча Мірча Луческу Рінат Ахметов
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