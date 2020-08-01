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"Суркисы рекламируют ватные пророссийские каналы и используют имя Динамо в своих интересах": очередное заявление ультрас

18:02 - Читати українською
"Суркисы рекламируют ватные пророссийские каналы и используют имя Динамо в своих интересах": очередное заявление ультрас
Григорий и Игорь Суркисы / Фото из открытых источников

Ультрас Динамо продолжают публично выражать свое недовольство действиями руководства клуба.

"Учитывая недавние новости, мы еще раз хотим подчеркнуть, что дело далеко не в главных тренерах или игроках. Главная проблема нашего клуба – это непрофессиональное руководство в лице братьев Суркисов, которые годами убивают репутацию клуба.

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Именно Суркисы позволяют Шахтеру закрывать эмблему Динамо на клубном стадионе имени Лобановского, именно Суркисы приглашали Шахтер играть в Киеве и позволяют им хозяйничать на НСК Олимпийский, именно Суркисы рекламируют ватные пророссийские каналы на главной арене нашей Родины, именно Суркисы позволяют сволочи с "опзж" тренироваться на нашем стадионе, именно Суркисы используют имя Динамо Киев в своих частных экономических и политических интересах, организуя проплаченные акции под НБУ, именно Суркисы делают все, чтобы на матчи Динамо приходило мизерное количество болельщиков, именно Суркисы не способны нанять на клубные должности профессионалов...

Но из-за своей куриной памяти боты Суркисов об этом не вспомнят, а будут и дальше обвинять фанатов, которые уже более сорока лет активно поддерживают клуб, несмотря на страну и город проведения матчей. Суркисы – позор Динамо!" – говорится в заявлении на официальной странице фанатской группировки WBC_Kyiv в Instagram.

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​​Враховуючи нещодавні новини, ми вкотре хочемо підкреслити, що справа далеко не у головних тренерах або гравцях. Головна проблема нашого клубу - це непрофесійне керівництво в обличчі братів Суркісів, які роками вбивають репутацію клубу. Саме Суркіси дозволяють Шахтарю закривати емблему Динамо на клубному стадіоні імені Лобановського, саме Суркіси запрошували Шахтар грати в Києві та дозволяють їм господарювати на НСК Олімпійському, саме Суркіси рекламують ватні проросійські канали на головній арені нашої Батьківщини, саме Суркіси дозволяють наволочі з "опзж" тренуватися на нашому стадіоні, саме Суркіси використовують ім'я Динамо Київ у своїх приватних економічних та політичних інтересах, організовуючи проплачені акції під НБУ, саме Суркіси роблять все, щоб на матчі Динамо приходила мізерна кількість вболівальників, саме Суркіси не спроможні найняти на клубні посади професіоналів... Але через свою курячу пам’ять боти Суркісів про це не згадають, а будуть й далі звинувачувати фанатів, котрі вже понад сорок років активно підтримують клуб незважаючи на країну та місто проведення матчів. Суркіси - ганьба Динамо! #ДинамоБезСуркісів

Допис, поширений WBC | Ultras Dynamo Kyiv (@wbc_kyiv)

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Теги
Динамо Киев Динамо Киев футбольные фанаты Григорий Суркис Игорь Суркис
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