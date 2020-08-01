"Суркисы рекламируют ватные пророссийские каналы и используют имя Динамо в своих интересах": очередное заявление ультрас

"Учитывая недавние новости, мы еще раз хотим подчеркнуть, что дело далеко не в главных тренерах или игроках. Главная проблема нашего клуба – это непрофессиональное руководство в лице братьев Суркисов, которые годами убивают репутацию клуба.

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Именно Суркисы позволяют Шахтеру закрывать эмблему Динамо на клубном стадионе имени Лобановского, именно Суркисы приглашали Шахтер играть в Киеве и позволяют им хозяйничать на НСК Олимпийский, именно Суркисы рекламируют ватные пророссийские каналы на главной арене нашей Родины, именно Суркисы позволяют сволочи с "опзж" тренироваться на нашем стадионе, именно Суркисы используют имя Динамо Киев в своих частных экономических и политических интересах, организуя проплаченные акции под НБУ, именно Суркисы делают все, чтобы на матчи Динамо приходило мизерное количество болельщиков, именно Суркисы не способны нанять на клубные должности профессионалов...

Но из-за своей куриной памяти боты Суркисов об этом не вспомнят, а будут и дальше обвинять фанатов, которые уже более сорока лет активно поддерживают клуб, несмотря на страну и город проведения матчей. Суркисы – позор Динамо!" – говорится в заявлении на официальной странице фанатской группировки WBC_Kyiv в Instagram.

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