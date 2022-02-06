Украинец начал матч против Сассуоло в запасе, однако уже через 38 минут вышел на поле.

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Главному тренеру генуэзцев Марко Джампаоло пришлось менять повредившего колено Маноло Габбьядини. Выбор пал именно на Супрягу, хотя украинец тренируется с новой командой всего несколько дней. Владислав также не задержался в игре – на 59-й минуте уже он уступал место Конти.

Напомним, Сампдория арендовала нападающего у Динамо до конца сезона. У итальянцев есть опция продления аренды еще на год, плюс возможность полноценного выкупа.

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