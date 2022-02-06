Українець розпочав матч проти Сассуоло у запасі, проте вже через 38 хвилин вийшов на поле.

"Серія А – не мій чемпіонат": Супряга зізнався, в якому клубі мріє продовжити кар'єру

Головному тренеру генуезців Марко Джампаоло довелося міняти Маноло Габ'ядіні, який пошкодив коліно. Вибір пав саме на Супрягу, хоча українець тренується з новою командою всього кілька днів.

Нагадаємо, Сампдорія орендувала нападника у Динамо до кінця сезону. Італійці мають опцію продовження оренди ще на рік, плюс можливість повноцінного викупу.

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