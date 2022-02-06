"Я долго этого ждал и всегда мечтал играть в топ-лигах. Я очень счастлив и очень доволен там. Хочу оставаться здесь (в Европе, – прим.) всю карьеру.

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Я думаю, что Серия А – это не мой любимый чемпионат. Мне нравится Испания и Реал Мадрид. Это мой любимый клуб. Я мечтаю там играть", – сказал Супряга в программе BurBuzz.

Напомним, Сампдория арендовала украинца до конца сезона. У генуэзцев есть опция продления аренды еще на год плюс возможность полноценного выкупа. Уже сегодня Владислав может дебютировать за "моряков" в матче 24 тура Серии А против Сассуоло. Начало встречи в 16:00.

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