Благодаря победе над Салернитаной Верона гарантировала себе прописку в Серии А на следующий сезон (2:1).

В понедельник, 20 мая, Верона одолела Салернитану и гарантировала себе арифметическое спасение в элитном дивизионе на следующий сезон. Команда Марко Барони решила задачу в гостевом матче с Салернитаной уже к перерыву – Суслов и Фолоруншо забили по мячу и обеспечили "джаллоблу" комфортное преимущество. Хозяевам удалось размочить счёт лишь на 90-й минуте благодаря голу Маджоре.

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Так Верона набрала 37 очков и стала недосягаемой для Эмполи Виктора Коваленко. Список конкурентов тосканской команды украинца сократился до двух команд, Фрозиноне и Удинезе.

Это спасение в самой Вероне считается настоящим чудом. Во время зимнего трансферного окна команда пережила кадровую революцию – её состав изменился более чем на 60%.

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