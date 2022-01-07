Нападающий Динамо Владислав Супряга может получить шанс реанимировать свою карьеру на Апеннинах.

Сампдория вернулась к идее подписания 21-летнего украинца, сообщает Sampnews24 . Киевляне предлагают вариант аренды с правом выкупа.

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В переходе заинтересован наставник генуэзцев Роберто Д'Аверса, считающий, что клуб испытывает определенные трудности в атаке. Супруга якобы мог бы стать решением проблемы. Летом форвард был очень близок к переходу в Сампдорию , но трансфер сорвался в последний момент.

Напомним, в текущем сезоне Владислав провел за Динамо 263 минуты в 6 матчах – без результативных действий. Ранее на форварда претендовал ряд клубов из Серии А. Transfermarkt оценивает игрока в 4 млн евро.

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