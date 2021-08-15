Киевское Динамо очень близко к трансферу форварда Владислава Супряги в Серию А.

21-летний нападающий вскоре присоединится к Сампдории, утверждает сайт Джанлуки Ди Марцио. Стороны уже уладили финансовые детали, а окончательно соглашение должны закрыть уже завтра, 16 августа.

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Генуэзцы арендуют Супрягу за 1,5 миллионов евро и опцией выкупа за 7 миллионов. Интересно, что киевлянам удалось немного поднять цифры в соглашении, ведь раньше Сампдория предлагала 1 млн за аренду и 6 млн за полноценный трансфер в будущем.

К слову, накануне президент "бело-синих" Игорь Суркис заявлял, что Динамо пока не получало ни одного официального предложения по Владиславу.

Напомним, в прошлом сезоне Супряга провел 31 поединок в составе киевлян, отметившись тремя голами и пятью ассистами.

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