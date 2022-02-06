"Я переживал, что никто не придет. Но мы успешно поработали на трансферном рынке. Стефано Сэнси – отличный игрок, а Абдельхамид Сабири очень качественный футболист.

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Супряга, хоть и молод, но принес нам свежесть. Ему понадобится акклиматизация. Мы могли бы поступить по-другому, но это наша ситуация, надо с ней смириться. Мы можем спастись с хорошими нападающими", – цитирует Джампаоло TMW.

Напомним, Супряга уже сегодня может дебютировать за Сампдорию – генуэзцы в матче 24-го тура Серии А будут принимать Сассуоло, а украинец попал в заявку "моряков". Начало встречи в 16:00.

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