"Я переживав, що ніхто не прийде. Але ми успішно попрацювали на трансферному ринку. Стефано Сенсі – чудовий гравець, а Абдельхамід Сабірі дуже якісний футболіст.

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Супряга, хоч і молодий, але приніс нам свіжість. Йому знадобиться трохи акліматизації. Ми могли б вчинити інакше, але це наша ситуація, треба з нею змиритися. Ми можемо виправти ситуацію з хорошими нападниками", – цитує Джампаоло TMW.

Нагадаємо, Супряга вже сьогодні може дебютувати за Сампдорію – генуезці у матчі 24-го туру Серії А прийматимуть Сассуоло, а українець потрапив до заявки "моряків". Початок зустрічі о 16:00.

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