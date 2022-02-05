Супряга попал в заявку Сампдории на матч с Сассуоло – украинец может дебютировать в Серии А уже завтра
Главный тренер Сампдории Марко Джампаоло определился со списком игроков, которые могут сыграть в завтрашнем поединке 24 тура Серии А против Сассуоло.
Генуэзцы смогут рассчитывать на 21 игрока в поединке с Сассуоло, сообщает официальный сайт клуба. Впервые может сыграть за новый клуб Владислав Супряга, который попал в заявку.
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Сампдория не сможет рассчитывать Экдаля и Йепеса из-за дисквалификации, а Квальярелла, Дамсгор и Йошида пропустят встречу из-за повреждений.
Добавим, что Супряга присоединился к Сампдории 30 января на правах аренды. Владислав провел первую часть сезона за Динамо, сыграв в 6 поединках, однако результативных действий в свой актив не записал.
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