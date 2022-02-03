"Супряга – игрок, который любит пространство. Он не тот футболист, который будет играть спиной к воротам, несмотря на замечательное телосложение. Он очень быстрый и имеет хорошую технику. Ему нужно научиться использовать свободное пространство впереди.

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Супряга не играла в Киеве, потому что Динамо играет по-другому. Впереди должен был быть физически сильный форвард, способный закрывать мяч корпусом. Владислав – игрок другого типажа.

У него есть голевое чутье. Когда он играл в аренде, он забил несколько хороших мячей благодаря своей скорости.

Переход в Сампдорию – это возможность перезапустить свою карьеру. Но ему нужно создать самые лучшие условия на поле. С Супрягой нужно работать как на поле, так и за его пределами. Ведь еще несколько месяцев назад парень не говорил по-английски.

Он больше интроверт и должен попасть в такое окружение, в котором будет чувствовать себя непринужденно. Если в Самдории это обеспечат, то у него все получится. Влад – профессионал с большим потенциалом.

Да, он молод, но уже играл в Лиге чемпионов против Ювентуса и Барселоны. На этот момент Сампдория ведет борьбу за выживание в Серии А, а у Супряги не много опыта. Но он может взорваться в любой момент", – цитирует Лонго SampdoriaNews.

В нынешнем сезоне Владислав провел за Динамо всего 6 матчей. Сампдория арендовала Супрягу у киевлян, также итальянский клуб также владеет правом первоочередного выкупа украинца.

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