"Супряга – гравець, який любить простір. Він не той футболіст, який гратиме спиною до воріт, попри чудову статуру. Він дуже швидкий і має гарну техніку. Йому потрібно навчитися використовувати вільний простір попереду.

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Супряга не грав у Києві, тому що Динамо грає по-іншому. Попереду мав бути фізично сильний форвард, здатний закривати м'яч корпусом. Владислав гравець іншого типажу.

У нього є гольове чуття. Коли він грав в оренді, то забив кілька хороших м'ячів завдяки своїй швидкості.

Перехід до Сампдорії – це можливість перезапустити свою кар'єру. Але йому потрібно створити найкращі умови на полі. Із Супрягою потрібно працювати як на полі, так і за його межами. Адже ще кілька місяців тому хлопець не говорив англійською.

Він більше інтроверт і повинен потрапити в таке оточення, в якому почуватиметься невимушено. Якщо в Сампдорії це забезпечать, то у нього все вийде. Влад – професіонал з великим потенціалом.

Так, він молодий, але вже грав у Лізі чемпіонів проти Ювентуса та Барселони. На цю мить Сампдорія веде боротьбу за виживання в Серії А, а у Супряги не багато досвіду. Але він може вибухнути будь-якої миті", – цитує Лонго SampdoriaNews.

У нинішньому сезоні Владислав провів за Динамо лише 6 матчів. Сампдорія орендувала Супрягу у киян, також італійський клуб також володіє правом першочергового викупу українця.

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