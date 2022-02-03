"Я очень доволен тем, как меня здесь приняли. Многое говорит, что я получил 7-й номер, не ожидал этого, и это было приятным сюрпризом. Сампдория проявила большой интерес ко мне, и я очень рад, что присоединился к этому клубу. Мне нравится команда, я смотрел много матчей, и, судя по тому, что я успел увидеть, город мне тоже нравится.

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Михайличенко? Я знаю, что он стал здесь чемпионом и попытаюсь его не разочаровать. По сравнению с той ролью, которая была у него, я более быстрый форвард, который любит пространство, но я думаю, что хорошо играю и на высоких мячах, и сделаю все возможное, чтобы быть полезным команде. Цели? Я хотел бы помочь Сампдории остаться в Серии А, я сделаю для этого все возможное и постараюсь забить как можно больше голов", – цитирует Владислава сайт генуэзцев.

Напомним, Сампдория арендовала Супрягу у Динамо, итальянский клуб также владеет правом первоочередного выкупа украинца. После 23 туров Серии А новый клуб Супряги располагается на 16-й строчке.

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