Президент СК Днепр-1 Береза: Супряга не продается, его цена – 15 млн евро

Президент СК Днепр-1 Юрий Береза опроверг слухи о возможной продаже форварда команды Владислава Супряги.

"Влад Супряга не продается. В последнее время ходит много слухов о том, что наш Влад Супряга, форвард СК Днепр-1, продан за 1 млн евро. Интернет мерцает новостями о его трансфере, и Динамо, купив его, опередило Манчестер Сити, Аякс Лейпциг, Рома и тому подобное.

Говорят, что идут какие-то факсы, уже на счет деньги прислали или что мы подписали какие-то документы. Это все – ложь.

Супряга: Контракт с Динамо еще не подписывал

Хочу подчеркнуть с железной уверенностью: Супряга не продавался и не продается. А кому очень интересно, открою тайну – его цена не ниже цены реалмадридовского Лунина! И это – не три, шесть или 10 млн евро.

Цена Влада Супряги – 15 млн евро, а с каждым днем она может расти еще на несколько сотен тысяч!

Если кто-то сможет и способен предложить именно такую цену – пожалуйста, начнем переговоры. А все слухи о том, что мы его уже продали – пусть останутся догадками фейсбучних троллей", – написал Береза в Facebook.

Динамо предложило за Супрягу значительно больше, чем Аякс и РБ Лейпциг, – СМИ

Напомним, в понедельник стало известно, что Супряга стал игроком Динамо, а вскоре о трансфере объявят официально. По информации FootballHub, предложение "бело-синих" была лучшей среди других. В частности, ранее СК Днепр-1 отказался продавать форварда в Аякс за 3 млн евро.

ладислав Супряга является воспитанником Днепра, но на профессиональном уровне начал играть за СК Днепр-1. В прошлом сезоне он провел 22 матча во Второй лиге, в которых забил 7 мячей. Также 18-летний нападающий прекрасно себя проявил на юношеском Евро-2018 (U-19) и попал в символическую сборную по итогам турнира.