"На этой неделе мы играли в понедельник, поэтому провели восстановительную работу с теми, кто выходил в Болонье. Не все игроки здоровы, но Дамсгор восстановился. Отсутствует Джовинко, который в лазарете присоединяется к Габядини.

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Чего не хватает Супряге? Должен сказать, что в последнее время он улучшается. Он лучше понимает наши идеи, стал более плохим. Я вижу, как он прогрессирует", – приводит слова Джампаоло TMW.

Напомним, Супряга наиграл всего 22 минуты в дебютном матче за Сампу, после чего 8 туров сидел на скамейке или даже не попадал в заявку. Аренда нападающего из Динамо рассчитана до 30 июня и содержит опцию выкупа.

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