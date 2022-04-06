Владислав Супряга, возможно, пропустит еще несколько поединков Сампдории в Серии А.

Сампдория арендовала украинского чемпиона мира еще в конце января, но за два месяца в Италии нападающий провел лишь один неполный матч. Тогда Супряга вышел на замену в первом тайме поединка с Сассуоло, но не доиграл его до конца и был заменен.

Отец и брат Супряги вызваны защищать Украину

Болельщикам Сампы, которые ожидали голов от 22-летнего украинца, придется запастись терпением. Марко Джампаоло считает, что Владислав еще не готов выходить на поле. Этому есть две причины – из-за незнания итальянского языка форварду трудно воспринимать тактические идеи тренера.

Вторая причина куда более прозаична. Супряга находится не в лучшем психологическом состоянии из-за войны в Украине. В частности, Владислав очень переживает за отца и брата, которые в составе ВСУ защищают родную землю от российского врага. Об этом сообщает Calciomercato.

Напомним, аренда Супряги в Сампдории рассчитана до 30 июня и содержит опцию выкупа украинского чемпиона мира.

"Мої батьки, які пережили німецьку окупацію, перевернулися в могилі": катівня у Бучі була за 800 метрів від його дому