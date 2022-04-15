"Цього тижня ми грали у понеділок, тому провели відновлювальну роботу з тими, хто виходив у Болоньї. Не всі гравці здорові, але Дамсгор відновився. Відсутній Джовінко, який у лазареті приєднується до Габ'ядіні.

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Чого бракує Супрязі? Мушу сказати, що останнім часом він покращується. Він вже краще розуміє наші ідеї, став більш поганим. Я бачу, як він прогресує", – наводить слова Джампаоло TMW.

Нагадаємо, Супряга награв лише 22 хвилини у дебютному матчі за Сампу, після чого 8 турів поспіль сидів на лаві або навіть не потрапляв до заявки. Оренда нападника з Динамо розрахована до 30 червня та містить опцію викупу.

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