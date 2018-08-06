Супряга стал игроком Динамо, – СМИ

Мир — 17:52 211
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Самое дорогое лето в истории Хорватии – экс-звезды Динамо и Днепра с партнерами бьют трансферные рекорды
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"Месси – лучший в истории" и "я – не антимадридиста". Топ-10 цитат Видаля на презентации в БарселонеИспания — 17:34 124
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