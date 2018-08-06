Супряга стал игроком Динамо, – СМИ

Форвард СК Днепр-1 Владислав Супряга отныне будет защищать цвета киевского Динамо.

Динамо наконец определилось с подписанием нового форварда. Им стал 18-летний нападающий СК Днепр-1 – Владислав Супряга, сообщает FootballHub в твиттере.

СК Днепр-1 отказался продавать Супрягу в Аякс за 3 млн евро, – СМИ

О финансовых деталях перехода пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что в услугах молодого таланта заинтересован также Манчестер Сити.

Напомним, украинец прекрасно себя проявил на юношеском Евро-2018 (U-19) и попал в символическую сборную по итогам турнира.

"Карпати провалюють другі тайми – такого ніколи в житті не було". Суддям УПЛ закидають хабарі, а Зорі – піжонство