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Супряга стал игроком Динамо, – СМИ

17:01 701 Читати українською
Супряга стал игроком Динамо, – СМИ
Владислав Супряга / Фото СК Днепр-1

Форвард СК Днепр-1 Владислав Супряга отныне будет защищать цвета киевского Динамо.

Динамо наконец определилось с подписанием нового форварда. Им стал 18-летний нападающий СК Днепр-1 – Владислав Супряга, сообщает FootballHub в твиттере.

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О финансовых деталях перехода пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что в услугах молодого таланта заинтересован также Манчестер Сити.

Напомним, украинец прекрасно себя проявил на юношеском Евро-2018 (U-19) и попал в символическую сборную по итогам турнира.

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Трансферы Главное СК Днепр-1 СК Днепр-1 Трансферы Динамо Киев Трансферы чемпионата Украины Владислав Супряга Владислав Супряга
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