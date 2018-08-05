СК Днепр-1 отказался продавать Супрягу в Аякс за 3 млн евро, – СМИ

Испания — 10:30 332
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Лунин против Ювентуса: едва не травмировал Кьеллини и сделал несколько классных сейвов – видео действий украинца
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Международный кубок чемпионов: Реал с Луниным переиграл Ювентус, Милан на последних секундах одолел БарселонуМир — 08:40 352
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Челси – Манчестер Сити: анонс матча за Суперкубок Англии 2018Англия — 08:30 299
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Динамо продолжает бороться за форварда сборной Швеции Телина, – СМИУкраина — 4 авг 370
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Ворскла – Львов: арбитр Бондарь допустил вопиющую ошибку, назначив штрафной удар вместо чистого пенальтиУкраина — 4 авг 538
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