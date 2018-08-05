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СК Днепр-1 отказался продавать Супрягу в Аякс за 3 млн евро, – СМИ

09:58 134 Читати українською
СК Днепр-1 отказался продавать Супрягу в Аякс за 3 млн евро, – СМИ
Владислав Супряга / фото СК Днепр-1

Форвард СК Днепр-1 Владислав Супряга мог продолжить карьеру в чемпионате Нидерландов.

Амстердамский Аякс предлагал за 18-летнего форварда юношеской сборной Украины 3 млн евро, однако руководство СК-Днепр-1 это предложение отклонило, сообщает Footboom.

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По информации источника, предложение поступило еще до юношеского Евро-2018 (U-19), где украинец прекрасно себя проявил и попал в символическую сборную по итогам турнира.

Напомним, что Супряга мог перебраться в Серию А за 1 млн евро. Форвардом СК Днепр-1 активно интересовался СПАЛ.

Теги
Трансферы Аякс Аякс СК Днепр-1 СК Днепр-1 Владислав Супряга Владислав Супряга Первая лига
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