Супряга сегодня пройдет медосмотр в Динамо, – СМИ

Нападающий СК Днепр-1 Владислав Супряга очень близок к переходу в киевское Динамо.

о информации FootballHub Супряга был в Киеве еще вчера, 9 августа. На 10 августа у игрока запланирован медосмотр.

Президент СК Днепр-1 Береза: Супрягой интересуются три клуба

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что молодой талант СК Днепр-1 Владислав Супряга станет игроком киевского Динамо, однако эту информацию опроверг президент днепровского клуба Юрий Береза.

Владислав Супряга является воспитанником Днепра, но на профессиональном уровне начал играть за СК Днепр-1. В прошлом сезоне он провел 22 матча во Второй лиге, в которых забил 7 мячей. Также 18-летний нападающий прекрасно себя проявил на юношеском Евро-2018 (U-19) и попал в символическую сборную по итогам турнира.