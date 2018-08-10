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Супряга сегодня пройдет медосмотр в Динамо, – СМИ

10:53 195 Читати українською
Супряга сегодня пройдет медосмотр в Динамо, – СМИ
Владислав Супряга / Соцсети

Нападающий СК Днепр-1 Владислав Супряга очень близок к переходу в киевское Динамо.

о информации FootballHub Супряга был в Киеве еще вчера, 9 августа. На 10 августа у игрока запланирован медосмотр.

Президент СК Днепр-1 Береза: Супрягой интересуются три клуба

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что молодой талант СК Днепр-1 Владислав Супряга станет игроком киевского Динамо, однако эту информацию опроверг президент днепровского клуба Юрий Береза.

Владислав Супряга является воспитанником Днепра, но на профессиональном уровне начал играть за СК Днепр-1. В прошлом сезоне он провел 22 матча во Второй лиге, в которых забил 7 мячей. Также 18-летний нападающий прекрасно себя проявил на юношеском Евро-2018 (U-19) и попал в символическую сборную по итогам турнира.

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