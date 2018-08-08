Президент СК Днепр-1 Береза: Супрягой интересуются три клуба

Президент СК Днепр-1 Юрий Береза прокомментировал ситуацию вокруг возможного трансфера форварда команды Владислава Супряги.

Действительно, переговоры ведутся. Динамо? Предметный интерес проявляют три клуба, называть которые, думаю, будет некорректно.

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Для нас главное, чтобы в результате этих переговоров совпали три условия: было получено согласие самого игрока, придерживались интересы нашего клуба, и, конечно, чтобы условия трансфера устроили клуб, желающего видеть Владислава Супрягу у себя.

Лично я очень хочу, чтобы после возможного перехода в другой клуб, Владислав рос как игрок, чтобы он находился в поле зрения тренеров сборной команды Украины.

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Ранее в интернете я озвучивал финансовые условия продажи Супряги (15 млн евро – прим. авт.), Однако это будет решаться конфиденциально, с клубом, с которым наши интересы совпадут", – рассказал Береза в комментарии Footboom.