Супряга сьогодні пройде медогляд у Динамо, – ЗМІ

Нападник СК Дніпро-1 Владислав Супряга дуже близький до переходу в київське Динамо.

За інформацією FootballHub Супряга був у Києві ще вчора, 9 серпня. На 10 серпня у гравця запланований медогляд.

Президент СК Дніпро-1 Береза: Супрягою цікавляться три клуби

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що молодий талант СК Дніпро-1 Владислав Супряга стане гравцем київського Динамо, проте цю інформацію спростував президент дніпровського клубу Юрій Береза.

Владислав Супряга є вихованцем Дніпра, але на професійному рівні почав грати за СК Дніпро-1. У минулому сезоні він провів 22 матчі в Другій лізі, в яких забив 7 м'ячів. Також 18-річний нападник прекрасно себе проявив на юнацькому Євро-2018 (U-19) і потрапив до символічної збірної за підсумками турніру.