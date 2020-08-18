Супряга попал в сферу интересов Наполи

Наполи серьезно заинтересовался нападающим киевлян, который недавно вернулся из аренды, сообщает Аreanapoli.it.

Динамо отказалось продавать Супрягу в Болонью

Известный агент Стефано Антонелли поделился намерениями итальянского клуба на одном из неаполитанских радио: "Наполи очень хочет купить Супрягу, однако Динамо не желает его продавать, ведь тот лишь недавно вернулся из аренды из Днепра-1. Он прогрессирует, адаптируется к новым товарищам. Форвард пока что недоступен, так как Мирча Луческу сначала хочет полностью оценить его перспективы".

Кроме того, форварда активно сватают в итальянскую Болонью и еще более чем 10 европейских клубов. По информации СМИ, Динамо хочет выручить более 12 млн евро за трансфер украинца.

Добавим, в прошлом сезоне УПЛ Супряга защищал цвета СК Днепр-1, где провел 26 матчей, в которых отметился 15 голами и ассистом.

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