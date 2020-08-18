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Супряга потрапив у сферу інтересів Наполі

18:04 - Читать на русском
Супряга потрапив у сферу інтересів Наполі
Владислав Супряга / Фото з відкритих джерел

Форвард київського Динамо Владислав Супряга буквально розриває італійський трансферний ринок.

Наполі серйозно зацікавився нападником киян, який нещодавно повернувся з оренди, повідомляє Аreanapoli.it.

Динамо відмовилося продавати Супрягу в Болонью

Відомий агент Стефано Антонеллі поділився намірами італійського клубу на одному з неаполітанських радіо: "Наполі дуже хоче купити Супрягу, проте Динамо не бажає його продавати, адже той лише нещодавно повернувся з оренди з Дніпра-1. Він прогресує, адаптується до нових товаришів. Форвард поки що недосяжний, тому що Мірча Луческу спершу хоче повністю оцінити його перспективи".

Крім того, Супрягу активно сватають в Болонью та ще у 10 європейських клубів. За інформацією ЗМІ, Динамо хоче виручити понад 12 млн євро за трансфер українця.

Додамо, у минулому сезоні УПЛ Супряга захищав кольори СК Дніпро-1, де провів де провів 26 матчів, в яких відзначився 15-ма голами та асистом. Наразі Владислав виступає за київське Динамо.

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Теги
Трансфери Трансфери Динамо Київ Динамо Динамо Наполі Наполі Трансфери Чемпіонату Італії Владислав Владислав Супряга
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