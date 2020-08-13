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Динамо отказалось продавать Супрягу в Болонью

11:29 - Читати українською
Динамо отказалось продавать Супрягу в Болонью
Владислав Супряга / ФК Динамо

Итальянский клуб начал поиск альтернативы на позицию форварда, ведь переход Владислава Супряги выглядит маловероятным.

Динамо не приняло предложение Болоньи по Владиславу Супряге. По последним данным, итальянцы предложили киевлянам за 20-летнего форварда от 8 до 9,5 млн евро, но такая сумма не устроила руководство украинского клуба, информирует TuttoBolognaWeb.

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Теперь переход Супряги оказался под огромной угрозой, ведь Болонья имеет ограниченный трансферный бюджет и не может значительно повысить ставку. Итальянские СМИ сообщают, что Динамо хочет получить около 15 миллионов – в Болонье такую ​​сумму считают завышенной.

"Россоблу" уже начали работу над альтернативными вариантами. В частности, Болонья интересуется форвардом Копенгагена Йонасом Виндом, а также Эрнесто Торрегросой, выступающим за Брешию.

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