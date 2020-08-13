Динамо отказалось продавать Супрягу в Болонью

Динамо не приняло предложение Болоньи по Владиславу Супряге. По последним данным, итальянцы предложили киевлянам за 20-летнего форварда от 8 до 9,5 млн евро, но такая сумма не устроила руководство украинского клуба, информирует TuttoBolognaWeb.

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Теперь переход Супряги оказался под огромной угрозой, ведь Болонья имеет ограниченный трансферный бюджет и не может значительно повысить ставку. Итальянские СМИ сообщают, что Динамо хочет получить около 15 миллионов – в Болонье такую ​​сумму считают завышенной.

"Россоблу" уже начали работу над альтернативными вариантами. В частности, Болонья интересуется форвардом Копенгагена Йонасом Виндом, а также Эрнесто Торрегросой, выступающим за Брешию.

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