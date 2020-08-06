Супряга заинтересовал сразу 10 европейских клубов – Динамо увеличило цену на своего форварда

Владислав Супряга попал на радары сразу 10-ти европейских клубов, среди которых три представителя из Италии, сообщает Corriere dello Sport.

Болонья сделала Динамо предложение по Супряге – итальянцы пренебрегают требованиями киевлян

Ранее отмечалось, что Динамо требует за 20-летнего форварда 8-10 млн евро, но после такого ажиотажа боссы "бело-синих" подняли цену до 12-13 млн. По информации СМИ, из Серии А на таланта киевлян претендуют Лацио и Болонья, последние уже направили запрос Динамо.

В прошлом сезоне УПЛ Супряга защищал цвета СК Днепр-1, где провел где провел 25 матчей, в которых отметился 14-ю голами и ассистом.

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