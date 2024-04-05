После игры Заря – Динамо журналист Динамо журналист Fanday стал свидетелем встречи Евгения Селезнева, который работает в СК Днепр-1 и Владислава Супряги.

Пушка Кабаева с 30 метров в видеообзоре матча Заря – Динамо – 0:3

На вопрос, планирует ли Супряга переходить летом в СК Днепр-1 нападающий отшутился: "Летом посмотрим".

Напомним, Владислав является воспитанником школы Днепра и выступал за СК Днепр-1 в сезонах 2017/18 и 2019/20. В составе Динамо нападающий провел 6 матчей в этом сезоне, отметившись результативной передачей.

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