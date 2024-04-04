Уже на 6-й минуте Динамо вышло вперед, когда Андриевский бильярдно пробил с линии штрафной площади. Вскоре свою пушку разрядил и Кабаев. Мощный удар в девятку с 30 метров – без шансов для Сапутина. Дважды ассистентом для партнеров выступил Шапаренко.

Динамо вернулось в топ-3 УПЛ – киевляне разгромили Зарю, Кабаев забил шедевральный гол, Ярмоленко отдал ассист

Бущан нивелировал все попытки Зари сократить отставание, а вот Динамо забило еще раз. Ярмоленко вышел на замену и за 7 минут подрезал подачу углового на дальнюю штангу, где уже караулил Бражко – 0:3. Интересно, что все авторы голов когда-то выступали за Зарю, но сейчас были к ней неумолимы.