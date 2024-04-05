Після гри Зоря – Динамо журналіст Fanday став свідком зустрічі Євгена Селезньова, який працює у СК Дніпро-1 та Владислава Супряги.

Гармата Кабаєва з 30 метрів у відеоогляді матчу Зоря – Динамо – 0:3

На питання, чи планує Супряга переходити влітку до СК Дніпро-1 нападник віджартувався: "Влітку побачимо".

Нагадаємо, Владислав є вихованцем школи Дніпра та виступав за СК Дніпро-1 в сезонах 2017/18 та 2019/20. У складі Динамо нападник провів 6 матчів у цьому сезоні, відзначившись результативною передачею.

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