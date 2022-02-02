"Я ничего не решаю за трансферы, у каждого футболиста свой путь. Сейчас получилось так. Я рад за Супрягу, потому что давно было много разговоров о том, что им интересуются хорошие команды.

Динамо будет платить зарплату Супряге с Рамиресом на время их аренды в Европе

Переход в Серию А – это большой плюс для него. Желаю ему удачи, закрепиться там и проявить себя очень хорошо. Я, честно, буду следить и буду только рад, если он себя проявит", – сказал Кулач в комментарии Yellow.

Напомним, в текущем сезоне Супряга провел за Динамо 6 матчей и не отличился результативными действиями. Статистика Кулача – один гол в 5 поединках.

Унікальна трансферна зима 2022 – гравці Динамо і Шахтаря завойовують Європу, Барселона творить дива, революції в АПЛ