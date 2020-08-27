"Я очень рад. Я много работал, чтобы оказаться здесь. Был на седьмом небе от счастья. В сборной все ребята веселые, так что все хорошо.

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Конкуренция всегда есть. Я постараюсь сделать все, чтобы закрепиться в сборной. После Суперкубка приехал в сборную с хорошим настроением. Для начала хочу закрепиться в сборной, а дальше жизнь покажет", – сказал Владислав Супряга в комментарии пресс-службе УАФ.

Напомним, ближайший поединок Украина – Швейцария в рамках Лиги наций состоится 3 сентября во Львове. Через три дня "сине-желтые" сыграют с испанцами на выезде.

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