В начале июня Андрей Шевченко будет отмечать первый рубеж на посту главы Украинской ассоциации футбола – 100 дней, как он руководит отечественным футболом. Срок, конечно, короткий, но и после него можно делать определенные выводы.

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Усик сделал невероятное

Важность победы украинского боксера трудно переоценить. Он объединил украинцев и напомнил миру, что у нас идет война. По словам Андрея Шевченко, далеко не все в мире понимают, что мы воюем за сохранение нации. Те же, кто знает, в каком положении мы находимся, удивляются, как в таких условиях можно проводить чемпионат Украины.

"Спорт играет очень важную роль в международных отношениях. К сожалению, многие за рубежом не понимают, что у нас происходит, – говорит Шевченко. – То, что сделал Усик – это невероятное событие. Мы очень много говорили об Украине – Владимир Кличко, Александр Усик, я присутствовал, представители United24. Есть много стран, которые даже не знают, что у нас идет война. Поэтому мы стараемся использовать любую возможность, чтобы донести миру, за что мы боремся".

Миллиардная смета УАФ

Основные источники поступлений для жизнедеятельности УАФ идут от УЕФА и ФИФА и составляют 89 процентов. Денежный эквивалент жизнедеятельности Украинской ассоциации футбола составляет 1 061,5 млн. грн. Более половины этой суммы (52,1%) идет на финансирование национальной сборной. В общем игроки тренеры и персонал получат за выход на Евро-2024 139,4 млн. грн.

На национальную сборную предусмотрено 241,7 млн. грн. – это самые большие расходы. 134 млн. пойдет на функционирование УАФ и содержание персонала, 35,5 млн. на содержание Дома футбола, 66 млн. предусмотрено на массовый и детско-юношеский футбол, около 70 млн. – на юношеские и молодежную сборную, 13 – олимпийскую команду и 64,9 млн. – на женский футбол.

Всего от УЕФА и ФИФА поступит почти 950 млн. грн, еще 71,2 млн. – от Минмолодежьспорта.

Некоторые арбитры пройдут полиграф снова

С назначением Екатерины Монзуль главой судейского корпуса изменился подход к выбору арбитров на матчи Премьер-лиги. Все судьи, главные и ассистенты, прошли испытания полиграфом, а на матчи их назначают жеребьевкой.

"Назначение арбитров путем жеребьевки мы сделали в тестовом режиме, - рассказал Шевченко. – По окончанию сезона проанализируем эксперимент и решим, стоит ли к нему прибегать в будущем. Что касется полиграфа, то некоторые арбитры пройдут его повторно".

Потраченные по неназначению средства должны вернуть

В УАФ сейчас продолжается аудит финансовой отчетности предыдущего руководства во главе с Андреем Павелко. Бывший глава организации, кстати, недавно посетил Дом футбола, встретился с Андреем Шевченко, однако детали разговора президент УАФ не раскрыл.

"Да, мы говорили, об аудите, – сказал Шевченко. – Им занимается компания, и о сроках завершения проверки финансовой деятельности я сказать не могу. Мы хотим вернуть средства, которые, если были злоупотребления, были потрачены не по целевому назначению".

Футболисты напишут расписки

С начала войны немало спортсменов и тренеров получали разрешения на выезд за границу, участвовали в соревнованиях, но обратно не возвращались. В сборной Украины, где играют легионеры и участники еврокубков, подобное, конечно, вряд ли случится, однако расписку напишет каждый футболист – участник Евро-2024.

"Разрешения на выезд получить достаточно проблематично, даже для национальной команды, – говорит Шевченко. – Особенно для тренеров и административного персонала. С игроками проблем не было. Списки сокращаются, потому что Министерство боится, что кто-то может не вернуться. Наша задача – соблюсти все требования и вернуться домой тем составом, которым выехали. Все, кто выезжает, пишут расписки и несут персональную ответственность за возвращение".

Куда пропал матч за Суперкубок

После начала войны в этом году удалось снова разыграть Кубок Украины. Победителем, как и в чемпионате, стал Шахтер. Но еще один трофей до сих пор остается неразыгранным. Ранее новый сезон начинался матчем за Суперкубок, где, в идеале, встречались чемпион страны и обладатель Кубка. Этим летом трофей снова не разыграют.

"У нас лето очень насыщенное соревнованиями, – продолжает Шевченко. – Чемпионат Европы, Олимпийские игры, квалификационные раунды еврокубков. Решили не играть. Но в будущем этот матч вернется в календарь".

В условиях войны футбол должен жить

После принятия закона о мобилизации некоторые футбольные клубы, чтобы сохранить состав команды, в играх, в основном низших лиг, начали выпускать на матчи футболистов в возрасте до 25 лет – они не подпадают под мобилизацию. Футбол наш молодеет, но надо радоваться хотя бы тому, что в условиях войны удается сохранить самый популярный вид спорта.

"Надо благодарить Минмолодьспорта, что нам вообще позволили играть в условиях военного положения, – подытоживает Шевченко. – В ограниченном количестве могут посещать стадионы и зрители. Есть определенные правила для бронирования футболистов. Если отвечаешь шести из десяти критериям, можешь забронировать определенное количество людей. Есть наработки в Министерство экономики чтобы для профессиональных спортсменов разработать дополнительные критерии. Ответа пока нет".

Ранее Шевченко рассказал, стал ли на учет в ТЦК и где живет во время войны

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