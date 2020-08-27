Супряга поділився амбітними планами щодо майбутнього у збірній України
Форвард київського Динамо Владислав Супряга поділився емоціями від виклику в збірну України.
"Я дуже радий. Я багато працював, щоб опинитися тут. Був на сьомому небі від щастя. У збірній всі хлопці веселі, так що все добре.
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Конкуренція завжди є. Я постараюся зробити все, щоб закріпитися в збірній. Після Суперкубка приїхав в збірну з хорошим настроєм. Для початку хочу закріпитися в збірній, а далі життя покаже", – сказав Владислав Супряга у коментарі прес-службі УАФ.
Нагадаємо, найближчий поєдинок Україна – Швейцарія в рамках Ліги націй відбудеться 3 вересня у Львові. Три дні потому "синьо-жовті" зіграють з іспанцями на виїзді.
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