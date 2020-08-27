"Я дуже радий. Я багато працював, щоб опинитися тут. Був на сьомому небі від щастя. У збірній всі хлопці веселі, так що все добре.

Шевченко окреслив завдання збірної України у Лізі націй

Конкуренція завжди є. Я постараюся зробити все, щоб закріпитися в збірній. Після Суперкубка приїхав в збірну з хорошим настроєм. Для початку хочу закріпитися в збірній, а далі життя покаже", – сказав Владислав Супряга у коментарі прес-службі УАФ.

Нагадаємо, найближчий поєдинок Україна – Швейцарія в рамках Ліги націй відбудеться 3 вересня у Львові. Три дні потому "синьо-жовті" зіграють з іспанцями на виїзді.

Як Інтер допоміг збірній України: жорсткий анекдот про Пятова і слова Гвардіоли у реакції на нищівні 0:5 Шахтаря