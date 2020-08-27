"Мы рассматриваем Лигу наций как очень важный турнир. Для многих игроков открывается возможность побороться за место в основном составе. Мы создаем конкуренцию.

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После Лиги наций начинается квалификация чемпионата мира, поэтому в этом турнире мы сможем поэкспериментировать, дать возможность молодым исполнителям проявить себя. Возможно, кто-то из них поможет нам на Евро или в квалификации чемпионата мира. Поэтому мы создаем такую ​​конкуренцию, поэтому вызвали такое количество молодых игроков.

У каждой сборной будут свои задачи в этом турнире, команды будут противостоять равным по классу соперникам. Мы заслужили право быть представленными в Лиге А, среди лучших сборных. В товарищеских матчах мы фактически не имели возможности играть с ними", – цитирует Шевченко официальный сайт УАФ.

Напомним, ближайший поединок Украина – Швейцария в рамках Лиги наций состоится 3 сентября во Львове. Через три дня "сине-желтые" сыграют с испанцами на выезде.

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