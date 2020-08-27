Шевченко очертил задачи сборной Украины в Лиге наций
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от предстоящих матчей Лиги наций.
"Мы рассматриваем Лигу наций как очень важный турнир. Для многих игроков открывается возможность побороться за место в основном составе. Мы создаем конкуренцию.
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После Лиги наций начинается квалификация чемпионата мира, поэтому в этом турнире мы сможем поэкспериментировать, дать возможность молодым исполнителям проявить себя. Возможно, кто-то из них поможет нам на Евро или в квалификации чемпионата мира. Поэтому мы создаем такую конкуренцию, поэтому вызвали такое количество молодых игроков.
У каждой сборной будут свои задачи в этом турнире, команды будут противостоять равным по классу соперникам. Мы заслужили право быть представленными в Лиге А, среди лучших сборных. В товарищеских матчах мы фактически не имели возможности играть с ними", – цитирует Шевченко официальный сайт УАФ.
Напомним, ближайший поединок Украина – Швейцария в рамках Лиги наций состоится 3 сентября во Львове. Через три дня "сине-желтые" сыграют с испанцами на выезде.
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