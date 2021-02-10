"Это талантливый форвард. Я не хочу сказать, что у него уже нет шансов. Но трудно найти объяснение несмотря на то, что меня неоднократно спрашивали по этому поводу. Нужно находиться рядом с Владиславом, понимать суть.

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Понятно, что он уже замучил подавляющее большинство нетерпеливых фанов команды. Но парень забивал на высшем уровне – молодежном чемпионате мира. Показал, что он непосредственный форвард. Я снова вспоминаю ту скорость, которую мы видели у Беланова. Но Супряга почему-то остановился в своем развитии. И это – загадка.

Нужно использовать то, что у Владислава получается лучше всего. А это – "белановський" стиль, ему нужно дать мяч и пространство. Ни в коем случае не менять, не ломать его манеру, не заставлять подстраиваться под команду. Зачем? Для этого же есть другие форварды. Мастерство тренера должна проявиться в том, чтобы использовать индивидуальный талант Супряги в интересах команды", – сказал Босянок в интервью Футбол 24.

В нынешнем сезоне УПЛ Супряга сыграл в 11 матчах и отметился двумя голами.

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