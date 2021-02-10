"Це талановитий форвард. Я не хочу казати, що у нього вже немає шансів. Але важко знайти пояснення попри те, що мене неодноразово запитували з цього приводу. Потрібно перебувати поруч із Владиславом, розуміти суть.

Супряга втратив довіру Луческу – форвард Динамо не використав унікальний шанс

Зрозуміло, що він уже замучив переважну більшість нетерплячих фанів команди. Але ж хлопець забивав на найвищому рівні – молодіжному чемпіонаті світу. Показав, що він не посередній форвард. Я знову згадую ту швидкість, яку ми бачили у Бєланова. Але Супряга чомусь зупинився у своєму розвитку. І це – загадка.

Потрібно використовувати те, що у Владислава виходить найкраще. А це – "бєлановський" стиль, йому потрібно дати м’яч і простір. Ні в якому разі не змінювати, не ламати його манеру, не змушувати підлаштовуватись під команду. Навіщо? Для цього ж є інші форварди. Майстерність тренера повинна проявитися в тому, щоб використати індивідуальний хист Супряги в інтересах команди", – сказав Босянок в інтерв'ю для Футбол 24.

У нинішньому сезоні УПЛ Супряга зіграв в 11 матчах та відзначився двома голами.

"Перевага Брюгге над Динамо – очевидна": Денис Босянок – про Луческу, наших в Аталанті і 10-сантиметрові офсайди