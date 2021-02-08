"Я не думаю, что у Динамо будут какие-то серьезные приобретения. Луческу говорил, что команде нужен форвард. Он много доверял Супряге, но ему еще рано – он не может тянуть на себе тот уровень ответственности, который упал ему на плечи. Луческу был разочарован тем, как проявлял себя Владислав. Тренер говорил, что ни один форвард, с которым он ранее работал, не имел столько доверия, сколько Супряга.

Гецко предположил, что могло привести к спаду формы Супряги

Супряга где-то себя не реализовал, но, возможно, у него будет второй шанс, если он вырастет. Но то, что он не реализовал свой первый шанс – это факт. Поэтому Динамо искало форварда, думаю, и продолжает искать", – рассказал Цыганык в эфире Цыганык Live.

Напомним, именно Супряга был основным нападающим Динамо в первой части сезона, но забил всего 3 гола в 21-м поединке. На зимних сборах 20-летний форвард не отличился ни разу.

Що відбувається із Супрягою?