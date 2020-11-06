Дебютная встреча Шахтера и Динамо в текущем сезоне будет иметь особый, коронавирусный привкус.

Уже в воскресенье, 8 ноября, состоится долгожданный поединок между грандами украинского футбола – Динамо на НСК Олимпийский примет Шахтер.

Бурбас и Леоненко также подхватили COVID-19 – Денисов раскрыл масштабы заболевания на телеканалах "Футбол"

Накануне Классического в лагере обеих команд стало известно о новых случаях инфицирования коронавирусом, сообщает Telegram-канал "Тайны футбола".

И если у "горняков" СOVID-19 диагностировали у генерального директора Шахтера Сергея Палкина, который не планировал выходить в старте дончан, то потеря киевлян более чем существенна. Положительный тест не позволит принять участие в Классическом форварду Владиславу Супряге.

К слову, ранее руководство киевского Динамо обращалось к Шахтеру с просьбой перенести поединок, но получило отказ.

Напомним, тестирование перед матчем Лиги чемпионов против Барселоны показало положительный результат у: Георгия Цитаишвили, Дениса Гармаша, Миккела Дуелунда, Александра Караваева, Тудора Бэлуцэ и Николая Шапаренко. Ранее положительный тест на коронавирус сдали также голкиперы Георгий Бущан и Денис Бойко и защитник Виталий Миколенко.

Напомним, Динамо после 8-ми туров занимает в турнирной таблице УПЛ первое место, набрав 20 баллов. Шахтер с 16 очками идет вторым. Поединок между лидерами украинского первенства начнется в 17:00.

"Шахтар – не гарматне м'ясо". Німецька преса – про Борусію, яка розтоптала українців, і зняте прокляття