Вже у неділю, 8 листопада, відбудеться довгоочікуваний поєдинок між грандами українського футболу – Динамо на НСК Олімпійський прийматиме Шахтар.

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Напередодні Класичного у таборі обох команд стало відомо про нові випадки інфікування коронавірусом, повідомляє Telegram-канал "Тайны футбола".



І якщо у "гірників" СOVID-19 діагностували у генерального директора Шахтаря Сергія Палкіна, який не планував виходити у старті донеччан, то втрата киян більш ніж суттєва. Позитивний тест не дозволить зіграти у Класичному форварду Владиславу Супрязі.

До слова, раніше керівництво київського Динамо зверталося до Шахтаря з проханням перенести поєдинок, але отримало відмову.

Нагадаємо, тестування перед матчем Ліги чемпіонів проти Барселони показало позитивний результат у: Георгія Цітаішвілі, Дениса Гармаша, Міккела Дуелунда, Олександра Караваєва, Тудора Белуце і Миколи Шапаренка. Раніше позитивний тест на коронавірус здали також голкіпери Георгій Бущан і Денис Бойко та захисник Віталій Миколенко.

Нагадаємо, Динамо після 8-ми турів посідає у турнірній таблиці УПЛ першу сходинку, набравши 20 балів. Шахтар з 16 очками йде другим. Поєдинок між лідерами української першості розпочнеться о 17:00.

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