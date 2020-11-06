Как известно, уже в воскресенье, 8 ноября, состоится первое Классическое сезона 2020/21 – Динамо на НСК Олимпийский примет Шахтер. "Бело-синие" продолжают страдать от вспышки коронавируса, в то время как "горняки" пик кризиса уже преодолели.

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По сообщению Тelegram-канала Динамо Київ Inside, руководство лидера чемпионата во вторник, 3 ноября, обращалось к "оранжево-черным" с просьбой перенести матч на более поздний срок. Дончане отказались идти на уступки сопернику.

Напомним, Динамо после 8-ми туров занимает в турнирной таблице УПЛ первое место, набрав 20 баллов. Шахтер с 16 очками идет вторым. Поединок между лидерами украинского первенства начнется в 17:00.

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