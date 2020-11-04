Kicker: Гладбахці зірвалися з ланцюга та відвантажили Шахтарю півдюжини

Борусія розібрала стабільний Шахтар і відсвяткувала першу перемогу в поточній Лізі чемпіонів. Гладбах активно розпочав, створюючи супернику проблеми в центрі поля та стримуючи його спроби перейти в атаку. А що показав Шахтар? Нічогісінько. Підопічні Каштру лише один раз боязно вибігли до німецьких воріт. Це все, що господарі протиставили реактивній Борусії.

Забивши два голи, команда Розе видихнула і дозволила донеччанам трішки пограти з м'ячем. Але ненадовго – скоро залетіли третій і четвертий голи. У перерві Шахтар зробив потрійну заміну, а Гладбах перемкнувся на нижчу передачу. Цього вистачало з головою, щоб тримати знеможеного та безневинного суперника під контролем.

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Борусіє, це був вражаюче! Гладбах провів грандіозний матч у ЛЧ, обігравши незмінного чемпіона України. У фантастичній німецькій команді виділявся Алассан Плеа. Він відкрив рахунок у зустрічі, потім знову вийшов на авансцену, а довершив справу голом з придуманого офсайду – справедливість відновив VAR.

Багато хто поховав Гладбах після жеребкування. Європейські гранди Реал і Інтер, а також досвідчені українці. Але Борусія після двох гірких нічиїх показала щось неймовірне в Києві. Нарешті вдалося подолати донецьке прокляття німців – в 11 виїзних матчах з Шахтарем лише Дортмунд перемагав (у кваліфікації ЛЧ в 2001-му). Більше ніхто не вивозив звитягу... Поки Гладбах не затоптав українців у газон.

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Безжально ефективна команда Марко Розе заслужено обіграла чемпіона України – 6:0. Здобувши другу найбільшу виїзну перемогу у власній історії Ліги чемпіонів, Борусія вирвалася вперед у групі В. Більший погром у єврокубках Гладбах влаштував лише в 1973-му, коли розбивав фарерський Вестманнаяр – 7:0.

Дивовижний Плеа та його партнери дарують мрію про дебютний вихід у плей-офф. Розе застерігав команду від галасливих бразильців Шахтаря, але цього разу, на відміну від матчів з Інтером і Реалом, Борусія не проявила ні грама поваги до суперника. Гладбах залишався активним увесь матч, дратував донеччан агресивним пресингом і значно більше володів м'ячем.

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Який перфоманс в Лізі чемпіонів! Борусія буквально розібрала донеччан на молекули та легко прибила їх з рахунком 6:0. Остання перемога над РБ Лейпциг дала Гладбаху потужний імпульс. З перших хвилин матчу відчувалася космічна впевненість у кожній дії гостей.

Після першого тайму Борусія вела в чотири м'ячі, але не зупинилася по перерві в умовах насиченого графіка. Команда хотіла веселитися. І навіть енергозбережний режим все одно передбачає гострі атаки. Ми побачили гру в одні ворота, якої не очікував ніхто.

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WAZ: Борусія розгромила Шахтар за підручником

Гладбах здобуває першу перемогу в Лізі чемпіонів і надихає фестивалем голів у воротах Шахтаря. Ідеальна гра в атаці, найкращий матч у сезоні загалом – після такого Борусія може мріяти про плей-офф ЛЧ. П'ята команда Бундесліги ніби за підручником розбила високо оцінений Шахтар вихором атак.

На НСК Олімпійський без глядачів гладбахці першими серед німецьких команд виграли у Шахтаря в Україні за останні 19 років. Борусія вийшла на поле розривати та домінувала з першої до останньої хвилини. Навіть заміни Каштру та свіжа атака не врятували донеччан від фіаско. Господарі зіграли значно нижче своїх можливостей.

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Гладб-АХ! Яка божевільна ніч Ліги чемпіонів у Києві! Розлючені "жеребці" налетіли на Шахтар, ніби ураган на Україну. Борусія відразу взяла ініціативу та встановила вигідний собі темп матчу. Що показав Донецьк? Один момент у першому таймі – з ударом Тете впорався Зоммер. Донецьк – не пасажир у Лізі чемпіонів, але проти Борусії українська команда виглядала повністю розбитою.

У другому таймі феєрія тривала. Фінальний свисток зафіксував перемогу 6:0. Донецьк захоплений. А Борусія тепер отримає додатковий бонус від УЄФА в розмірі близько двох мільйонів євро. Шкода, що це свято не побачили вболівальники на стадіоні.

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Борусія душила Шахтар без продиху, не давала можливості підняти голову. Ідеальні комбінації, м'яч рухався так швидко, що українці не могли перейти центр поля. Гладбах за найменшої можливості біг в атаку. Футбол Борусії моментами заворожував своєю легкістю. Чудовий перфоманс від "жеребців".

Звичайно, потрібно подякувати супернику, який посприяв грі в одні ворота. Схоже, українці такого зовсім не чекали і недооцінили Гладбах. Борусія все тримала під контролем. 6:0 – реальний розклад сил у цей вечір. Втім, не можна бути наївним і думати, що через три тижні сценарій повториться. Шахтар – не гарматне м'ясо. Трапився провал, але команда там все одно сильна.

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