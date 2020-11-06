"У нас в редакции сложная ситуация. Мы не можем записывать футболистов. Все участники еврокубков закрылись и замкнулись. В принципе, правильно делают. С футболистами записать интервью практически невозможно.

Денисов подхватил коронавирус – результаты теста он получил во время прямого эфира

У нас на канале, на самом деле, тоже очень сложная ситуация. В студии болеют через одного. Подтвердился, к сожалению, коронавирус у Виктора Леоненко. В это воскресенье на передачу "Великий Футбол" он прийти не сможет.

COVID-19 также у Владимира Крамара и Игоря Бурбаса. В общем, покосило очень конкретно. Держитесь и будьте здоровы, болейте только за футбол", – сказал Денисов в проекте "Денисов TIME" на YouTube-канале "Великий Футбол".

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